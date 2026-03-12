Новый завод соусов в Ступине создал 200 рабочих мест

Завод соусов, кетчупов и майонезов достроили в поселке Михнево. Компания «ПК Печагин» уже получила разрешение на ввод и запустило производство. Там создали 200 рабочих мест.

На заводе производят соусы разной жирности для заведений общепита и торговли. В проект инвестировали более 1,5 миллиарда рублей. Он поможет региону укрепиться в качестве одного из ведущих агропромышленных центров страны.

Завод построили благодаря программе поддержки «Земля за рубль». На территории обустроили всю необходимую инфраструктуру, включая котельную, насосную станцию, проходную и очистные сооружения.

Ежегодно на предприятии будут выпускать 48 тысяч тонн продукции.

В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что продукция региона становится все более конкурентоспособной, в том числе за пределами страны.