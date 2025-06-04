Новый завод построят в Солнечногорске

Строительство завода компании «Гормаш Глобал», которая специализируется на разработке и производстве горно-шахтного оборудования, стартовало в Солнечногорске. На новом предприятии планируют создать более 1000 рабочих мест.

Соглашение о строительстве завода было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым и основателем–учредителем, коммерческим директором «Гормаш Глобал» Алексеем Каширским на Петербургском международном экономическом форуме. Предприятию предоставили в аренду два земельных участка по льготной ставке за один рубль в год.

«В перспективе ожидается создание более 1000 новых рабочих мест для жителей Солнечногорска и округа. Первую очередь строительства планируется завершить к 2027 году, здесь будет производиться около 500 единиц техники в год», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Благодаря расширению производственных мощностей компания сможет увеличить выпуск современной и конкурентоспособной продукции — шахтных самосвалов грузоподъемностью до 50 тонн, погрузо-доставочных машин на 20 тонн, буровых установок различного профиля и вспомогательного оборудования.