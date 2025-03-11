Новый завод по производству замороженных полуфабрикатов построят в Подмосковье

Подмосковный производитель замороженных продуктов возведет новый комплекс в Павлово-Посадском округе. На заводе будут производить слоеное тесто, слойки и блины с разными видами начинок. Наращивание выпуска продукции позволит увеличить экспорт мясных полуфабрикатов в Беларусь более чем в 4 раза, передает Главгосстройнадзор региона.