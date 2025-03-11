Новый завод по производству замороженных полуфабрикатов построят в Подмосковье

Подмосковный производитель замороженных продуктов возведет новый комплекс в Павлово-Посадском округе. На заводе будут производить слоеное тесто, слойки и блины с разными видами начинок. Наращивание выпуска продукции позволит увеличить экспорт мясных полуфабрикатов в Беларусь более чем в 4 раза, передает Главгосстройнадзор региона.
Компания «Элика» инвестирует в проект 2,6 миллиарда рублей.
Благодаря новой постройке планируется нарастить объем производства готовой продукции до 29,9 тысячи тонн.
На сегодняшний день инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 89% стройготовности объекта. Завершение намечено на третий квартал 2025 года.
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