Новый завод металлоконструкций запустили в Солнечногорске

Завод металлоконструкций компании «Апполо» заработал в индустриальном парке «Есипово». Там будут выпускать каркасы зданий, балки, колонны и фермы.

Как рассказали в региональном Мининвесте, в проект инвестировали более 500 миллионов рублей.

На предприятии реализовали принципы бережливого производства. Они подразумевают работу без дефектной продукции, простоев излишних транспортировок.

«После вывода завода на полную мощность, здесь смогут выпускать до 1,7 тысячи тонн готовой продукции в месяц», — сообщила заместитель председателя правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Как рассказал директор по развитию компании Радик Сахапов, в ближайшее время на предприятии доукомплектуют штат и выйдут на проектную мощность.

«Сейчас у нас открыты вакансии для сварщиков, операторов станков ЧПУ, разнорабочих. Штатное расписание предполагает создание на предприятии до 80 рабочих мест», — сказал он.

Компания «Апполо» производила каркасы здания для Центра обработки данных «Сбера», «Мегафона», «Иннополиса» и «Алабуги», а также «Сколково» и «Метрополиса». Всего было реализовано около 100 заводов и 90 логистических комплексов.