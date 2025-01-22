Новый завод косметики начнет работать в Протвине к весне

Компания «Аравия» завершает подготовку к запуску первой очереди завода косметических и гигиенических средств в Протвине. Производство планируется запустить в первом квартале 2025 года, о чем сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Участок для строительства завода предоставили компании „Аравия“ в рамках региональной программы „Земля за 1 рубль“. Инвестиции в реализацию первой очереди проекта уже составили 700 миллионов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Завод поможет инвестору расширить объем выпускаемой продукции. После выхода нового комплекса на полную мощность, предприятие сможет в год производить до 35 миллионов банок сыворотки, тюбиков крема, пузырьков шампуня и геля для магазинов России и СНГ. Здесь также будут делать декоративную косметику.

«Инвестиционный проект предусматривает строительство двух производственных зданий. Первое уже практически готово к вводу в эксплуатацию, здесь активно ведутся работы по монтажу стеллажей и производственного оборудования. Что касается второго здания, мы уже приступили к строительству», — отметил директор компании «Аравия» Олег Востриков.

Компания «Аравия» не только продает косметику, но и обучает сотрудников индустрии красоты правильно работать со своими средствами.