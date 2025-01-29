Новый завод фармпрепаратов запустят в Электрогорске весной

Строительство нового корпуса завода ЗАО «ЭКОлаб» завершается в Электрогорске. Предприятие специализируется на производстве тест-систем для медицинских лабораторий.

Инспекторы Главгосстройнадзора отметили, что готовность комплекса составляет более 90%. Цех станет шестым на территории предприятия. Здесь будут ежегодно производить 405 миллионов единиц упакованной продукции, включая глазной гель и крем.

Двухэтажное здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров строит компания «ЭКОлаб». Инвестиции в проект составляют 297 миллионов рублей. Работы начались в июле 2022 года, а завершение строительства запланировано на первый квартал 2025 года.

Компания «ЭКОлаб» производит более 400 наименований продукции, среди которых тест-системы, медицинские диагностические наборы, наборы для биохимических исследований и лекарства.

Строительство нового цеха идет при содействии ЦСС Подмосковья.