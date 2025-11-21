Новый завод бытовой химии достроят в Богородском округе в 2025 году
В Богородском округе подходит к концу строительство производственного здания. В нем будут изготавливать бытовую химию с помощью смешивания готовых компонентов. Завершить работы на объекте планируют до конца 2025 года.
Площадь здания завода составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров. Внутри организованы специализированные зоны: производственный цех, лаборатория контроля качества, складские помещения. Они позволят организовать весь цикл выпуска и достичь высокого качества продукции.
Сейчас строительная готовность объекта составляет порядка 90%. За ходом выполнения работ следят инспекторы Главгосстройнадзора Московской области. После ввода в эксплуатацию завод сможет начать производство.
Проект поддержит развитие промышленного потенциала региона, создаст новые рабочие места и повысит уровень благосостояния местных жителей.