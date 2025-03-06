Новый заведующий возглавил поликлинику № 2 в Балашихе

В поликлинике № 2 Балашихи прошло важное рабочее мероприятие. На нем главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова представила нового заведующего — Валерия Варчака.

Наталья Алимова отметила, что Валерий Варчак является настоящим профессионалом в своей области с более чем 30-летним опытом работы. Его карьера включает службу в системе Министерства внутренних дел, а также медицинскую практику в условиях боевых действий и работу в госпитале имени Бурденко, что делает его ценным специалистом для поликлиники.

«Я уверена, что с его опытом и знаниями наша крупнейшая поликлиника сможет обеспечить высококачественное медицинское обслуживание для жителей микрорайона Авиаторов», — подчеркнула Алимова.

Поликлиника № 2 занимает одно из ведущих мест среди медицинских учреждений городского округа, и ее успешная работа зависит от грамотного управления. Назначение Валерия Варчака на должность заведующего вселяет надежду на дальнейшее развитие и улучшение качества медицинских услуг для населения.