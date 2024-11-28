Новый заведующий травматологическим отделением назначен в Солнечногорске
Тимофей Ленник возглавил травматологическое отделение Солнечногорской больницы. Ранее последние 15 лет доктор работал травматологом в Таганрогской больнице скорой медицинской помощи.
Тимофей окончил Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина в 2008 году, а затем прошел ординатуру в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.
«В 9 классе я понял, что хочу помогать людям и решил связать свою жизнь с медициной. В травматологию втянулся на практике в университете и понял, что это мое. Плюс этой специальности, что ты можешь всю жизнь учиться и совершенствоваться», — поделился Тимофей Ленник.
Как травматолог, он выполняет широкий спектр операций — от плановых ортопедических до экстренных вмешательств. Прием пациентов проводит в Центральной поликлинике по средам с 12:00 до 14:00.
Врач стремится к профессиональному развитию и намерен продолжать повышать качество медицинской помощи.
«В наши медицинские учреждения приходят настоящие профессионалы. Для их поддержки предусмотрен широкий перечень мер, включая помощь с жильем, оплату проезда и многое другое», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.
Медработники, не имеющие собственного жилья, могут рассчитывать на компенсацию аренды в размере 20 тысяч рублей. В Солнечногорске такую поддержку получают девять специалистов, а еще 50 медикам возмещают расходы на проезд до работы и обратно. В 2024 году на социальные выплаты медицинским работникам из местного бюджета выделено 3,9 миллиона рублей.
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