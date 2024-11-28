Новый заведующий травматологическим отделением назначен в Солнечногорске

Тимофей окончил Кыргызско-Российский Славянский университет имени Бориса Ельцина в 2008 году, а затем прошел ординатуру в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

«В 9 классе я понял, что хочу помогать людям и решил связать свою жизнь с медициной. В травматологию втянулся на практике в университете и понял, что это мое. Плюс этой специальности, что ты можешь всю жизнь учиться и совершенствоваться», — поделился Тимофей Ленник.

Как травматолог, он выполняет широкий спектр операций — от плановых ортопедических до экстренных вмешательств. Прием пациентов проводит в Центральной поликлинике по средам с 12:00 до 14:00.