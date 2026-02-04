Новый заведующий отделением начал работу в Подольской клинической больнице

В Подольской областной клинической больнице новый заведующий отделением опухолей молочной железы и онкогинекологии. Профессор, доктор медицинских наук, врач-онколог Александр Беришвили более 20 лет работал в отделении опухолей женской репродуктивной системы Онкологического научного центра имени Блохина в Москве. Там он был ведущим научным сотрудником.

Александр Беришвили пришел в Подольскую областную клиническую больницу по приглашению главного врача Вардана Геворкяна. Вардан Геворкян до назначения главным врачом около 20 лет работал в Онкоцентре и провел около 6 тысяч операций.

Профессор приятно удивлен оснащенностью подмосковной больницы. Отделение имеет современную лапароскопическую стойку и датчики для определения накопления радиоизотопного препарата. Эти приборы применяют при диагностике патологий.

В отделении выполняют все виды хирургических и лапароскопических операций. В планах — развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Упор будет сделан на лечение онкозаболеваний молочной железы, гинекологии и кожи. Особое внимание уделят малоинвазивным и органосохраняющим вмешательствам.

«Планируем расширить спектр таких операций, внедрить их и в гинекологическое направление. Например, для лечения рака шейки матки», — отметил Александр Беришвили.

Врач подчеркнул, что в мире растет число онкозаболеваний. У женщин рак молочной железы занимает первое место среди онкопатологий. Чем раньше ставят диагноз, тем лучше результаты лечения. Поэтому важно регулярно проводить онкоскрининг.