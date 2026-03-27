Новый занавес и одежду сцены приобрели для Дворца культуры в Коломне

Новый занавес — это не просто ткань. Это лицо сцены, ее визитная карточка. Красивый, благородный, эстетически выверенный занавес создает ощущение торжественности, значимости происходящего. Зритель подсознательно чувствует: здесь к нему относятся с уважением, здесь все продумано до мелочей, здесь его ждет настоящее искусство.

«Одежда сцены — кулисы, падуги, задники — формирует пространство, в котором разворачивается действие. Когда эти элементы выполнены в единой цветовой гамме, гармонично сочетаются друг с другом и с освещением, возникает эффект полного погружения. Взгляд зрителя не отвлекается на потертые края, несоответствие цветов или случайные детали. Внимание целиком сосредоточено на артистах и на том, что они хотят донести. Обновление одежды сцены ДК „Цементник“ — не просто покупка. Это инвестиция в комфорт зрителя, в творческий комфорт артистов и в общее впечатление, с которым каждый гость уходит домой. А значит — в ту самую атмосферу, ради которой люди приходят в учреждение», — рассказали в управлении по культуре и туризму администрации городского округа Коломна.