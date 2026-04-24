Новый зал открылся в Орехово‑Зуевском музее

В историко-краеведческом музее прошло торжественное открытие нового зала под названием «Предприятия: история и современность». Этот проект стал возможен благодаря сотрудничеству музея с руководителями ведущих предприятий округа.

Экспозиция представляет собой не просто выставку с витринами и документами, а полноценное погружение в индустриальное наследие края. Посетители могут узнать, какие предприятия формируют экономику округа сегодня.

В зале представлены достижения нескольких отраслей. В разделе машиностроения можно увидеть экспонаты от таких предприятий, как «ДМЗ», «ЛиАЗ», «Стекломаш», «Тонар» и «Ирбиз Моторз». Раздел «Технологии дыхания» знакомит с продукцией компаний «Кампо» и «Респиратор». В блоке «Химия и покрытия» посетители могут оценить успехи «Метадинеа» и «Акзо Нобель Лакокраска». Раздел «Искусство стекла и фарфора» представляет работы ГК «Гласс Декор» (КСП) и ДФЗ.

Особенностью экспозиции является ее интерактивность. Посетители могут посидеть за рулем настоящего автобуса, примерить маску сварщика и погрузиться в атмосферу заводского цеха.