Новый зал для занятий дзюдо открыли в спортцентре в Химках

Для спортсменов Химок открыли новый зал в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Здесь уже провели первую тренировку по единоборствам.

Участниками первого занятия в только открывшемся зале стали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Московской области.

Площадь зала составляет 300 квадратных метров. Здесь есть все необходимое оборудование. Также совсем скоро откроют зону ОФП, где борцы будут оттачивать силу и выносливость.

Создать зал стало возможным благодаря поддержке президента Федерации дзюдо России Сергея Соловейчика и Министра спорта Московской области Дмитрия Абаренова.

«Сегодня греко-римская борьба — лучшая в Московской области. Наши дзюдоисты уверенными шагами тоже идут к этому», — сказал Дмитрий Абаренов.

Отметим, что воспитанники местной спортшколы регулярно побеждают на соревнованиях различных уровней. К примеру, в прошлом году в составе областной сборной они заняли первое место на летней Спартакиаде учащихся России.