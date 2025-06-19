Новый закон об охране зеленых насаждений приняли в Подмосковье

Правительство Подмосковья утвердило новый закон об охране зеленых насаждений в регионе. Он подразумевает определенные обязательства для владельцев участков, где растут деревья и кусты. Также в нем обозначаются четкие правила вырубки и компенсационного озеленения, сообщили в Минэкологии региона.

«Принятие этого закона — важный шаг в сохранении природного богатства Московской области. Мы хотим, чтобы каждый собственник земли понимал свою ответственность за зеленые насаждения и бережно относился к ним», — сказал министр экологии и природопользованию Московской области Виталий Мосин.

Теперь на собственниках лежит ответственность за уход, сохранность и содержание кустов и деревьев по правилам благоустройства. Владельцы не должны допускать возможных повреждений или уничтожения растительности.

Вырубка четко регламентируется. Прописано, когда она разрешена и когда требуется разрешение. После проведения работ каждому хозяину участка придется позаботиться о компенсационном озеленении.

Напомним, что за нарушение требований охраны зеленых наслаждений уже установлена ответственность.

С пунктами закона можно подробно ознакомиться на сайте.