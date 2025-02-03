Новый выставочный комплекс открыли в Коломне

В музее-лаборатории «Шелковой фабрики» теперь можно увидеть главную текстильную реликвию Коломны. Там представлена уникальная двухсотлетняя канаватная фата.

Знаменитые канаватные фаты производили в Коломне с конца XVIII века вплоть до 1840-х годов. Именно мечта о приобретении этой редкости пять лет назад вдохновила авторов на создание музея.

Руководитель музейно-творческого кластера «Коломенский посад» Наталья Никитина рассказала, что удалось собрать коллекцию старинного коломенского текстиля и приобрести станки. «Но самым важным подарком к юбилею самим себе и любимой Коломне стала уникальная, загадочная фата канаватная», — поделилась специалист.

Три года текстильная драгоценность ждала времени, когда ее сможет увидеть широкая аудитория. Для фаты была устроена специальная витрина, поддерживающая

оптимальные условия температуры, освещения и влажности.

Куратор проекта и арт-директор кластера «Коломенский посад» Екатерина Ойнас рассказала, что на грант, полученный от Фонда Потанина, был приобретен не только витринный комплекс. «Вы можете увидеть канаватку в окружении свежеизготовленных шелкоткацких станков. И мы дерзнем повторить канаватную фату в современных ее вариациях», — пообещала она.