Новый выход к поездам откроют на МЦД-4 в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров совместно с заместителем начальника Московской железной дороги по строительству Павлом Петровичевым посетили станцию МЦД-4 в микрорайоне Железнодорожный. В ходе выездного совещания они проверили ход работ по возведению третьей платформы, которая значительно улучшит пассажирские перевозки в этом районе.

На данный момент пассажиры МЦД могут пользоваться первой и второй платформами, а третья платформа предназначена для поездов дальнего следования. Однако доступ к ней осуществляется лишь через временный мост.

«После открытия нового спуска попасть на все платформы можно будет напрямую с вокзала — без обходов и лишних переходов», — отметил Сергей Юров.

В ходе рабочего визита Сергей Юров и Павел Петровичев осмотрели строительную технику и оценили готовность инфраструктуры. Оба руководителя подчеркнули важность завершения работ в срок, чтобы обеспечить жителям Балашихи удобный доступ к транспортным услугам. В августе планируется проведение приемочной комиссии, по результатам которой будет принято решение об открытии спуска на третью платформу.

Следующий этап работ на МЦД-4 включает демонтаж четвертой платформы и завершение строительства северного вестибюля станции. Открытие этого объекта запланировано на середину 2026 года, что позволит значительно улучшить транспортное сообщение и повысить уровень комфорта для пассажиров.