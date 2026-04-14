Новый выезд на Пятницкое шоссе: в Красногорске строят дорогу для разгрузки трафика

Новую дорогу продолжают строить в Красногорске. Она соединит Путилковское и Пятницкое шоссе с моздаст дополнительный выезд для жилой застройки

Ожидается, что после запуска движения нагрузка на другие дороги заметно снизится, а выезд из микрорайонов станет быстрее и проще.

Протяженность нового четырехполосного участка составит около 1,7 километра. При этом ширина проезжей части будет 15 метров, а расчетная скорость движения — 80 километров в час.

Проект предполагает Т-образное примыкание к Пятницкому шоссе, разворотную петлю для движения в сторону Москвы и кольцевое пересечение у подъезда к Митинскому кладбищу. Построят мост через реку Журавку, тротуары и пешеходные переходы. Сейчас готовность объекта составляет 50%.

Строительство нчалось в марте 2024 года и завершится в четвертом квартале 2026.