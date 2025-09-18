Новый выезд из деревни Юрлово в Химках откроют в конце 2025 года

В Химках ведут работы по строительству нового выезда из деревни Юрлово, его планируют открыть к концу 2025 года. Специалистами будет проведена реконструкция700-метрового участка Пятницкого шоссе, а также построена новая четырехполосная дорога протяженностью 1,5 километра от нового направления Пятницкого шоссе до существующего вдоль деревни Федоровки.

Как сообщил министр транспорта Московской области Марат Сибатулин, общая готовность объекта достигла 67%. В настоящее время ведутся активные работы по нескольким направлениям: устройство велодорожек и пешеходных зон, формирование подстилающего слоя основания из песка и щебня, установка бортового камня, возведение надземного пешеходного перехода, а также монтаж систем освещения и шумозащитных экранов

Новый выезд обеспечит соединение Пятницкого шоссе с его будущим дублером, что значительно улучшит транспортную доступность жилых районов, прилегающих к трассе. Проект позволит организовать проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок.

Завершение строительства объекта даст возможность разгрузить одну из самых загруженных магистралей Подмосковья и улучшить качество жизни тысяч жителей близлежащих населенных пунктов.