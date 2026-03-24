Новый всероссийский спортивный проект стартовал в Видном

В минувшую субботу в парке «Высота» дали старт забегам «5 верст», которые теперь будут проходить каждую неделю. Участие в открытии трассы приняли более 200 человек из Ленинского округа, ближайших городов Подмосковья и Москвы.

Координатор проекта в Видном Даниил Бороздин отметил, что главная идея — доступность и комфорт для каждого независимо от уровня подготовки. Участники могут бежать или проходить дистанцию быстрым шагом, а замыкающий всегда сопровождает финиширующих.

Перед забегом провели разминку и инструктаж, а на старт вышли опытные спортсмены и новички. На финише всех ждали призы, полезные сладости и розыгрыш сертификатов от партнеров.

Стать участником может любой желающий: достаточно один раз зарегистрироваться на сайте и получить QR-код. Забеги на пять километров проходят каждую субботу в 09:00.