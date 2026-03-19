Новый врач УЗИ приступил к работе в больнице в Одинцове

В поликлинике № 1 Одинцовской областной больницы начал прием врач ультразвуковой диагностики Арцвик Думикян. Специалист будет проводить исследования для пациентов, имеющих направление от лечащего врача.

Арцвик Думикян получила высшее образование в Ереванском университете имени Мхитара Гераци по специальности «Лечебное дело». Позже она окончила магистратуру по направлению «Лучевая диагностика» и ординатуру, став дипломированным врачом-рентгенологом. Медик отмечает, что выбор профессии не был связан с семейной династией: в ее окружении не было докторов, но желание лечить людей сформировалось еще в детстве.

«Я как специалист по ультразвуковой диагностике не занимаюсь лечением напрямую, однако моя работа создает основу для этого. Точные данные УЗИ помогают коллегам принимать верные решения о тактике ведения пациентов», — рассказала Арцвик Думикян.

Пациенты поликлиники № 1, расположенной на улице Маршала Бирюзова, дом 3, могут пройти ультразвуковое исследование только после консультации с лечащим врачом. Запись к нему доступна через личный кабинет на портале «Здоровье», по телефону 122 или в инфоматах медицинских учреждений.