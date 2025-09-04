Новый врач-терапевт начал работать в Орехово-Зуевской больнице

«Этот университет славится своими многолетними традициями и хорошим уровнем подготовки медицинских кадров, что позволило Сергею получить глубокие профессиональные знания по направлению „Лечебное дело“ и заложить прочную основу для успешной практической деятельности врача», — сообщили в больнице.

Ранее, в филиале № 8 Орехово-Зуевской больницы, приступила к работе врач-педиатр Анастасия Кудышева. Она является выпускницей Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, в котором получила знания по специальности «Педиатрия». Анастасия применяет на практике современные подходы к профилактике и лечению детских заболеваний.