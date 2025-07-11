Новый врач-пульмонолог пополнил штат Чеховской больницы

Надежда Леонидова, специалист с многолетним опытом, будет принимать пациентов в поликлинике на улице Пионерской, дом № 4. В 2004 году она окончила Курский государственный медицинский университет, после этого прошла интернатуру по фтизиатрии.

Надежда Леонидова отметила теплый прием со стороны новых коллег.

«К большому сожалению, россияне не слишком хорошо заботятся о своем здоровье. На прием приходят пациенты с очень сложными случаями, и их много. Не нужно игнорировать даже самые маленькие симптомы, а если уже мучает одышка или непонятный, не связанный с простудой кашель или повышенная температура, необходимо обязательно обратиться к врачу», — поделилась пульмонолог.

Записаться на прием к новому специалисту можно через участкового терапевта, портал госуслуг, инфомат в медицинском учреждении. Кроме того, доступен единый номер для записи — 122.