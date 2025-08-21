Новый врач приступил к работе в инфекционном отделении больницы в Волоколамске

Опытный врач Юлия Мудрецова трудоустроилась в Волоколамскую больницу. Ее опыт как инфекциониста — более семи лет.

Юлия Мудрецова обучилась в Рязанском государственном университете по специальности «Лечебное дело». Также она прошла интернатуру по специальности «Инфекционные болезни».

Теперь врач работает в инфекционном отделении в селе Осташево. Его капремонт провели два года назад благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В медицинском учреждении обновили инженерные системы, крышу, фасад, фундамент. Также специалисты выполнили внутреннюю отделку, установили новые системы и средства противопожарной защиты.

Отметим, что специализированную медицинскую помощь здесь оказывают жителям не только Волоколамского округа, но и других муниципалитетов.