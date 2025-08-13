Новый врач- педиатр начал работать в Павловском Посаде

В поликлинике № 2 к работе приступил новый врач-педиатр Илья Серебряков. Молодой специалист, потомственный врач, начал принимать маленьких пациентов чуть больше недели назад и, по словам его коллег, уже успел завоевать доверие и расположение как детей, так и их родителей.

Илья, выпускник Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, теперь применяет свои знания и навыки на практике.

Родители маленьких пациентов и сами дети хорошо отзываются о новом педиатре. Дети приносят ему небольшие подарки, сделанные своими руками. В будущем Илья планирует продолжать работать педиатром, совершенствовать свои навыки и повышать квалификацию, чтобы оказывать еще более качественную медицинскую помощь маленьким пациентам.

В Московской области молодым специалистам, работающим в системе здравоохранения, предоставляются различные региональные льготы и меры поддержки. Одной из таких льгот является компенсация расходов на аренду жилья.