Новый врач-отоларинголог пополнил штат Воскресенской больницы

Молодой и перспективный специалист Александр Мельситов начал работать в учреждении здравоохранения. Он занимается консервативным и оперативным лечением заболеваний уха, горла и носа.
Профессию врача Александр выбрал не случайно — его вдохновил пример отца, опытного анестезиолога-реаниматолога. Специалист вспоминает, как в детстве часто приходил на работу к отцу и наблюдал за его сложной и ответственной деятельностью, видел, как тот справляется со сложными ситуациями и с профессионализмом помогает людям, оказывая им необходимую медицинскую помощь.
После получения медицинского образования Мельситов прошел ординатуру в престижном Российском биотехнологическом университете в Москве. Молодого медика направили на базу госпиталя МВД, где он получил бесценный практический опыт под чутким руководством опытных наставников: Ивана Морозова, Натальи Горбуновой и Анны Широкой. Этот этап стал для специалиста особенно значимым периодом профессионального становления.
Дом для переселения жителей из аварийных бараков 1937 года построят в Дубне
Более 20 резидентов привлекли в индустриальные парки Подмосковья с начала года
Двор у дома № 3 на Станционной улице в Мытищах благоустроят в 2025 году
Мемориальную доску герою СВО открыли в школе в Дмитровском округе
Уголовные дела завели против двух поджигателей мечети в Серпухове
Тендер на модернизацию площадок для выгула собак объявили в Реутове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте