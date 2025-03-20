Новый врач-отоларинголог пополнил штат Воскресенской больницы

Молодой и перспективный специалист Александр Мельситов начал работать в учреждении здравоохранения. Он занимается консервативным и оперативным лечением заболеваний уха, горла и носа.

Профессию врача Александр выбрал не случайно — его вдохновил пример отца, опытного анестезиолога-реаниматолога. Специалист вспоминает, как в детстве часто приходил на работу к отцу и наблюдал за его сложной и ответственной деятельностью, видел, как тот справляется со сложными ситуациями и с профессионализмом помогает людям, оказывая им необходимую медицинскую помощь.

После получения медицинского образования Мельситов прошел ординатуру в престижном Российском биотехнологическом университете в Москве. Молодого медика направили на базу госпиталя МВД, где он получил бесценный практический опыт под чутким руководством опытных наставников: Ивана Морозова, Натальи Горбуновой и Анны Широкой. Этот этап стал для специалиста особенно значимым периодом профессионального становления.