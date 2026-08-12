Новый врач-невролог начал вести прием в Старой Купавне в Богородском округе

С июля 2026 года Надежда Бестаева ведет консультативный прием в поликлинике Купавинской городской больницы как врач‑невролог. Важная часть ее работы — помощь тем, кто особенно в ней нуждается: прием ведется не только в поликлинике, но и на дому.

Только за июль 2026 года доктором осмотрено 59 маломобильных граждан, в том числе паллиативные больные, лежачие пациенты и участники Специальной военной операции.

Надежда Николаевна — врач с внушительным профессиональным стажем и глубоким пониманием своей миссии. Ее путь в медицине начался с окончания медицинского училища № 30 города Москвы, а в 2003 году Надежда Николаевна завершила обучение в МГМСУ им. Евдокимова по специальности «Лечебное дело».

Трудовую деятельность в Ногинской больнице Надежда Николаевна начала в 2004 году. За годы работы она проявила себя как разносторонний специалист: трудилась врачом‑терапевтом и заведующей терапевтическим отделением Купавинской городской больницы, а в непростые 2020–2022 годы возглавляла инфекционное отделение ковидного стационара, взяв на себя высокую нагрузку и огромную ответственность. С конца марта 2022 года Надежда Николаевна вновь вернулась к терапевтической практике — работала заведующей терапевтическим отделением и врачом‑терапевтом стационара № 4 Ногинской больницы.

Коллеги ценят Надежду Николаевну за профессионализм, собранность и умение находить решение даже в самых сложных клинических случаях. Среди жителей Богородского округа она пользуется заслуженным уважением: пациенты отмечают ее внимательность, доброжелательность и искреннее желание помочь.