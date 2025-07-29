Новый врач начала работать в больнице Павловского Посада

Алена Притула
Фото: Алена Притула

Павлово-Посадская больница пополнилась новым специалистом врачом-эпидемиологом Любовью Николаевой. Прибытие квалифицированного эпидемиолога позволит усилить профилактическую работу и обеспечить эффективную защиту населения от инфекционных заболеваний.

Любовь Николаева приступила к своим обязанностям в больнице две недели назад, сразу после окончания Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Это не первое знакомство доктора с Павлово-Посадской больницей — ранее она проходила здесь практику. В дальнейшем Любовь Николаева планирует продолжить свое образование и поступить в ординатуру.

Сама Любовь Николаева признается, что ни разу не пожалела о своем выборе профессии. По ее словам, работа врача-эпидемиолога превзошла все ее ожидания и приносит ей большое удовлетворение.

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