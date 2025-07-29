Новый врач начала работать в больнице Павловского Посада

Любовь Николаева приступила к своим обязанностям в больнице две недели назад, сразу после окончания Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Это не первое знакомство доктора с Павлово-Посадской больницей — ранее она проходила здесь практику. В дальнейшем Любовь Николаева планирует продолжить свое образование и поступить в ординатуру.

Сама Любовь Николаева признается, что ни разу не пожалела о своем выборе профессии. По ее словам, работа врача-эпидемиолога превзошла все ее ожидания и приносит ей большое удовлетворение.