Новый врач начал работать в Зарайской больнице

В Зарайской больнице прием пациентов ведет новый участковый врач-терапевт — Линда Ибиева. Девушка приехала в Подмосковье из Саратовской области вместе со своей семьей, воспользовавшись программой поддержки медицинских кадров, реализуемой в регионе.

Линда Ибиева, окончив Саратовский медицинский университет имени Разумовского и пройдя ординатуру, вместе с мужем рассматривала различные варианты трудоустройства по всей стране. Однако, по словам врача, после посещения Зарайска молодая семья была удивлена. Инфраструктура, современное оснащение медицинского учреждения и радушный прием со стороны местных жителей произвели на них сильное впечатление. Решающим аргументом в пользу Зарайска стали комфортные условия, созданные для семей с детьми — у Ибиевых двое маленьких детей. Врачу оказали помощь в адаптации в новом коллективе, а также помогли решить бытовые вопросы.

«Отдельное спасибо отделу кадров — именно благодаря сотрудникам удалось найти нужную квартиру для аренды. Ее стоимость нам полностью компенсируется выплатами по программе поддержки специалистов в Московской области», — поделилась Линда Ибиева.