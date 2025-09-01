Новый врач начал работать в Луховицкой больнице

В Луховицкой больнице к работе приступил врач ультразвуковой диагностики Сергей Косякин. Его путь к профессии врача начался с санитара в неврологическом отделении.

Именно здесь он принял решение посвятить себя медицине. Следующим шагом стало обучение в Коломенском медицинском колледже, после окончания которого Сергей более семи лет отработал фельдшером на Луховицкой подстанции скорой медицинской помощи. Параллельно с работой на скорой помощи он поступил в Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова, который окончил в 2022 году по специальности «Лечебное дело». В том же году он завершил обучение в ординатуре по направлению «Общая врачебная практика».

«Сергей Косякин имеет хороший опыт практической работы в медицине. В 2025 году он прошел первичную переподготовку по специальности „Ультразвуковая диагностика“. Надеемся, что он отлично впишется в наш дружный коллектив», — сообщил заведующий отделением лучевой и инструментальной диагностики Луховицкой больницы Ильяс Шарафетдинов.

С первого рабочего дня в больнице новый специалист проводит ультразвуковые исследования пациентам стационара.