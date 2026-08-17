Новый врач-кардиолог пополнил штат Одинцовской больницы

В кардиологическом отделении Одинцовской областной больницы начала работать врач-кардиолог Татьяна Сермина. Специалист имеет опыт работы как с экстренными пациентами, так и в консультативной медицине.

Татьяна Сермина решила связать свою жизнь с медициной еще в школе. В 2013 году она поступила в МГУ имени Огарева, где в 2019 году окончила обучение по специальности «Лечебное дело». После этого прошла ординатуру по кардиологии и получила квалификацию врача-кардиолога. Первые два года профессиональной работы специалист провела в Саранске. В 2023 году Татьяна переехала в Москву и продолжила карьеру в консультативном отделении КДЦ № 4 Департамента здравоохранения Москвы.

Теперь врач вернулась к работе в стационаре и вошла в состав кардиологического отделения Одинцовской больницы. В числе ее пациентов — люди с нарушениями сердечного ритма, сердечной недостаточностью, а также те, кто перенес инфаркт миокарда или оперативные вмешательства.

Кардиологическое отделение расположено в Одинцове по адресу: Можайское шоссе, дом 55.