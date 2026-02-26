Новый воспитательно-образовательный комплекс откроется в Химках в этом году

В микрорайоне Новогорск готовность воспитательно-образовательного комплекса составляет 90%. Ход и качество работ оценили глава округа Инна Федотова, депутаты, педагоги и жители.

Здание площадью более 5 000 квадратных метров построено по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Комплекс состоит из двух блоков: начальной школы на 100 учеников и детского сада на 170 воспитанников.

Как отметила Инна Федотова, строители провели работы по устройству фасада, отделочные и электромонтажные работы, проложили системы вентиляции, отопления и водопровода.

Комплекс возводят на месте долгостроя. В 2017 году здесь начали строить детский сад, но работы остановили. В 2024 году строительство возобновили.

Заместитель председателя Совета депутатов Химок Руслан Шаипов подчеркнул, что объект даст микрорайону современное пространство для обучения и воспитания детей, закроет образовательные потребности и сформирует комфортную среду для жителей.

Здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Открытие комплекса запланировано на начало нового учебного года.