Новый водозаборный узел запустят в Серебряных Прудах

Первый заместитель главы округа Виталий Федонин лично контролирует ход строительства и регулярно информирует жителей о прогрессе. Он отметил, что для обеспечения бесперебойного водоснабжения на площадке ВЗУ пробурены три артезианские скважины. Глубина залегания водоносного горизонта в этом районе составляет 85 метров.

«Специалисты уже провели пробные заборы воды и все необходимые лабораторные анализы для проверки ее качества и состава. На заднем плане вы можете видеть строящуюся станцию водоподготовки. Оборудование на ней будет настроено с использованием специальных сорбционных фильтров на основе результатов лабораторных исследований. Это гарантирует, что вода будет соответствовать всем санитарным нормам», — добавил Виталий Федонин.

Запуск нового водозаборного узла на Свободной улице позволит решить проблему обеспечения качественной питьевой водой почти четырех тысяч человек. По словам специалистов, этот проект имеет особое значение для многодетных семей, которым ранее были предоставлены земельные участки в этом районе. Строительство ВЗУ началось в прошлом году и идет полным ходом. За это время уже проложено 2,8 километра новых водопроводных сетей, которые соединят ВЗУ с существующей системой водоснабжения поселка.