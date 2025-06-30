Новый водозаборный узел запустят в селе Каринском в сентябре

В селе Каринское в Одинцовском городском округе продолжается строительство нового водозаборного узла. Объект возводят в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Выполнена почти половина всех запланированных работ. Новый узел мощностью 600 кубометров в сутки сможет обеспечить чистой питьевой водой свыше 1,5 тысячи местных жителей.

Сейчас специалисты устанавливают каркасы, обшивают стены, монтируют лестницы и обустраивают резервуар для жидкости.

На объекте ежедневно задействованы шесть квалифицированных рабочих и специальная техника. Систему запустят уже в сентябре.

«В 2025 году планируется к вводу 150 объектов. Хочу отметить, что примерно 45% всех мероприятий приходится на пять округов: Истра, Можайск, Дмитровский, Одинцовский и Коломна. Там предстоит самая большая работа в этом году. Если говорить о статусе на сегодняшний день — по оставшимся объектам работы должны быть начаты до 1 августа. Завершить все планируется до 30 ноября», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.