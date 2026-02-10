Новый водозаборный узел ввели в эксплуатацию в Ленинском округе

Строительство объекта № 8 велось с 2023 года в городском поселении Горки Ленинские. В ходе работ отремонтировали две артезианские скважины и пробурили новую, обновили инженерные сети и построили здания технологического назначения.

По словам заместителя генерального директора по водоснабжению и водоотведению Евгения Андреева, вода проходит многоступенчатую очистку. Сначала ее добывают из артезианских скважин глубиной до 170 метров, а затем подвергают пятиступенчатой обработке: фильтрации, аэрации, обезжелезиванию, обратному осмосу и химической подготовке. Завершающий этап происходит в новых павильонах, построенных в рамках государственной программы.

Особой сложностью работ стала необходимость вести модернизацию параллельно с непрерывной работой старой инфраструктуры. Качество воды находится под строгим контролем. Пробы из скважин берут ежеквартально, из резервуаров — еженедельно, а из распределительной сети — ежемесячно. Анализ включает проверку по физико-химическим и микробиологическим показателям.

В соответствии с утвержденным графиком государственной программы, реконструкция будет поэтапно продолжена на других водозаборных узлах округа. Это обеспечит всех жителей стабильным доступом к качественной питьевой воде.