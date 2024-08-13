Водорегулирующий узел запустили в работу в ЖК «Новогорск-Парк» в Химках

Специалисты закончили работы по переключению на новый водорегулирующий узел в жилом комплексе «Новогорск-Парк» в Химках. Теперь более двух тысяч жильцов обеспечены бесперебойной подачей воды.

Сейчас специалисты налаживают работу нового оборудования. Запуск узла проходит по инвестиционной программе «Химкинского водоканала». Отдельный узел наладит параметры подачи воды на всех этажах жилого комплекса.

Также на следующей неделе пройдет ремонт центрального водопровода в микрорайоне Сходня. Специалисты реконструируют канализационный коллектор на улицах Первомайская и Кирова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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