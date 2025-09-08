Новый водопровод подключат к магистральной сети в Ликино-Дулеве

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий совместно с подрядчиком провели рабочее совещание в Ликино-Дулеве, где продолжается замена изношенного участка сетей от котельной №3. Этот трубопровод обслуживает 47 многоквартирных домов и 12 социально значимых объектов.

Данные работы – это вынужденная необходимость, так как в прошлом году было свыше 12 остановок. Из тысячи метров осталось заменить еще около 200.

«Уважаемые жители! В ночь с 8 на 9 сентября будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения ориентировочно на 48 часов для подключения трубопровода к основной магистральной сети. Всем жителям автоматически будет сделан перерасчет», — сообщил Руслан Заголовацкий.

Глава также добавил, что подобные меры необходимы для того, чтобы закончить работы и качественно подготовиться к началу отопительного периода.