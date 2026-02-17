Новый вид операции на сосудах провели в Дубне

В сосудистом центре медико-санитарной части № 9 ФМБА России в Дубне внедрена новая методика лечения пациентов с кальцинозом сосудов. Специалисты учреждения начали проводить ротационную атерэктомию — высокотехнологичную операцию, позволяющую удалять кальцинированные бляшки в артериях.

Участие в первых вмешательствах принял специалист Федерального научно-клинического центра ФМБА России. Как пояснил заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения сосудистого центра ФБУЗ МСЧ № 9 Шерзод Шарипов, в ходе операции используется специальный алмазный бур диаметром от 1,25 до 2 миллиметров. Инструмент вращается со скоростью 130–200 тысяч оборотов в минуту, высверливая кальцинированные отложения. После удаления части бляшки медики выполняют баллонную ангиопластику и стентирование пораженного участка.

«В тяжелых кальцинированных поражениях без технологий атерэктомии стент невозможно провести в пораженный сегмент или, если удастся провести, стент может не раскрыться», — отметил Шарипов.

Первыми пациентами, которым применили новую методику, стали двое мужчин с идентичной патологией. Оба поступили в стационар с инфарктом миокарда: им провели экстренное стентирование инфаркт-зависимой артерии, а операцию по удалению кальциноза выполнили в плановом порядке. Помощь во внедрении технологии оказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения ФНКЦ ФМБА России Антон Стаферов.

В настоящее время пациенты выписаны и находятся под амбулаторным наблюдением. Новая методика расширяет возможности лечения сосудистых патологий и повышает эффективность помощи пациентам с тяжелыми формами атеросклероза.