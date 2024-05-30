Новый вид макарон начали производить в Серпухове

Фото: Валерий Гореловский
Фото: Фото: Валерий Гореловский/Гореловский Валерий

Макароны с добавлением оливкового масла начали выпускать на заводе «Маревен Фуд Сэнтрал» в Серпухове. Об этом рассказывает начальник отдела коммуникации компании Мария Ефимова.

«У нас появилась новинка — не только традиционные макароны, но и макароны с добавлением оливкового масла. Люди добавляют масло при приготовлении, чтобы макароны не слипались. Мы пригласили технологов из Италии и России, и стали первыми, кто добавил оливковое масло в рецептуру и запатентовал это», — отметила Ефимова.

Компания работает в округе с 1999 года и специализируется на производстве широкого ассортимента продуктов питания — почти 200 наименований. По словам начальника отдела коммуникаций, эксперты приписывают оливковому маслу целый ряд полезных свойств.

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