Новый вид исследований появился в амбулатории в Волоколамском округе

Жителям села Теряево стала доступна новая медицинская услуга. В сельской амбулатории теперь можно сделать забор материала для жидкостной цитологии.

Организацию медицинского обслуживания населения в учреждении здравоохранения проверили сотрудники администрации Волоколамского округа и депутаты.

Амбулатория в селе Теряево обслуживает более 4600 жителей, в том числе более 900 детей. На постоянной основе ведут прием педиатр, терапевт, хирург, гинеколог и стоматолог, а к узким специалистам организована запись. Пациенты могут сделать рентген, УЗИ и ЭКГ, а также получить направление на МРТ.

Заместитель главы муниципалитета Марина Марнова отметила, что в амбулатории представлен широкий спектр необходимых медицинских услуг для лечения, профилактики и выявления заболеваний. Среди них —гастроскопия, физиопроцедуры и разные виды исследований.

Жители могут самостоятельно записаться на прием к специалистам через инфомат, установленный рядом со стойком регистратора. Прием пациентов в амбулатории ведется в будние дни с 8:00 до 16:00.