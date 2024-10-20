Новый вид глазных операций стал доступен в больнице городского округа Истра

В отделении офтальмологии доступно интравитреальное введение препарата антиVEGF. Эта операция назначается тем, у кого резко снизилась острота зрения в течение короткого промежутка времени.

Симптомы, при которых следует немедленно обращаться к врачу-офтальмологу, и он может назначить такую операцию: ощущение серой пленки на глазах и искаженные силуэты. Довольно часто такое происходит у диабетиков.

«Вводимый препарат останавливает рост патологических сосудов и избыточную проницаемость сосудов сетчатки. Процедура применяется при патологиях сетчатки, которые нуждаются в безотлагательном лечении. Его нужно проводить в экстренном порядке. Сама операция длится недолго — порядка пяти-семи минут, но имеет большой положительный эффект», — объяснила заведующая отделением офтальмологии Зарема Дреева.

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