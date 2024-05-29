Новый веломаршрут появится в Дубне летом

Продолжение трассы «Вело-1» построят в Дубне летом. Новый веломаршрут будет охватывать всю правобережную часть города.

Новая велодорожка будет называться «Дубненская кругосветка». Она станет продолжением трассы «Вело-1» и будет охватывать всю правобережную часть города. Строительные работы уже начались.

«Идет вырубка деревьев, которые находятся на пути велодорожки. Параллельно работает техника по отсыпке самого тела велодорожки и пешеходной дорожки», — рассказал заместитель главы городского округа Дубна Алексей Степаненко.

По проекту рядом с велодорожкой пойдет тротуар для пешеходов. Впервые для них появится инфраструктура, которая соединит два района города по пути вдоль воды.

«Я за то, чтобы появилась еще одна прогулочная зона, нам не хватает дорожек», — поделилась жительница Дубны Татьяна Есипок.