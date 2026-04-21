Новый УЗИ-специалист начала прием жителей в Одинцовской больнице

Арцвик Думикян получила медицинское образование в Ереване: в 2011 году завершила обучение по специальности «Лечебное дело» в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци, затем окончила там же магистратуру по направлению «Лучевая диагностика», а в 2017 году завершила ординатуру и получила квалификацию «Врач-рентгенолог».

Сама врач поделилась, что в ее семье не было медиков, но она с детства мечтала стать доктором и последовательно шла к этой цели. Арцвик Думикян отметила, что, хотя специалисты ультразвуковой диагностики напрямую не занимаются лечением пациентов, их работа крайне важна: полученные в ходе исследования точные данные служат основой для постановки диагноза и выбора дальнейшей тактики лечения.

Чтобы пройти ультразвуковое исследование, необходимо иметь направление от лечащего врача. Записаться на прием к доктору можно несколькими способами: через личный кабинет на портале «Здоровье», по единому номеру 122 или с помощью инфоматов, установленных в поликлиниках.