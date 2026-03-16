Новый УЗИ-специалист начал прием в Одинцовской областной больнице

Команду врачей медицинского учреждения пополнила Екатерина Александровна Бохан. В 2019 году она с отличием окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова по специальности «Лечебное дело».

После основного обучения Екатерина Александровна продолжила профессиональное развитие и в 2021 году окончила ординатуру Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, получив квалификацию врача акушера-гинеколога.

Стремление к более точной и комплексной диагностике привело ее к новой специализации — тогда женщина прошла профессиональную переподготовку и получила квалификацию врача ультразвуковой диагностики.

Сейчас Екатерина ведет практический прием в качестве специалиста по ультразвуковому исследованию, а еще активно занимается преподаванием.