Новый УЗИ-аппарат установили в перинатальном центре в Видном

В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Видновского перинатального центра в Ленинском округе установили современный аппарат ультразвуковой диагностики. Также в палатах заменили 21 кровать на современные двухсекционные модели.

«Аппарат является современным и специализирован для проведения ультразвуковой диагностики у новорожденных. Его ключевое преимущество — адаптация под работу с самыми маленькими пациентами. Компактные датчики позволяют выполнять нейросонографию, эхокардиографию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек. Все программы настроены с учетом особенностей детского организма. Оборудование обеспечивает высокое качество визуализации и четкое изображение, что важно даже при обследовании детей с экстремально низкой массой тела», — рассказал анестезиолог-реаниматолог, неонатолог Видновского перинатального центра Николай Роднов.

В этом месяце новое оборудование внедрили и в женской консультации жилого комплекса «Зеленые Аллеи» в Ленинском округе. Там начали применять систему магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна для оказания помощи пациенткам с гинекологическими заболеваниями и в восстановительном периоде после родов.