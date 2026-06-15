Новый уровень помощи детям. В Дубне открыли передовой офтальмологический коррекционный центр

Фото: Врач-офтальмолог принимает маленького пациента в Детском клиническом центре им. Л. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

Современный детский офтальмологический коррекционный центр открыли в Дубне при поддержке компании «ПСК Фарма». Его оснастили передовой техникой, с помощью которой врачи смогут более точно проводить диагностику и эффективно лечить маленьких пациентов.

Центр открыли на базе детской поликлиники № 2 в Дубне. Компания помогла учреждению приобрести современное оборудование для лечения и диагностики. Благодаря этому медицинская помощь станет еще доступнее для юных жителей округа.

Передовая техника позволит врачам выявлять и корректировать нарушения зрения на ранних стадиях, а также оказывать полный цикл специализированной помощи.

«Инвестиции в здоровье подрастающего поколения — неотъемлемая часть социальной ответственности компании „ПСК Фарма“. Мы гордимся тем, что можем предоставить юным жителям Дубны доступ к современной офтальмологической помощи. Передаваемое оборудование позволит специалистам применять индивидуальный и максимально эффективный подход к восстановлению и сохранению зрения детей», — сказала генеральный директор Евгения Шапиро.

На вооружении медиков будут аппараты Синоптофор МГ и ФОРБИС, которые применяют для диагностики и коррекции косоглазия и нарушений бинокулярного зрения. Также учреждение оснастили техникой для лечения амблиопии и спазмов аккомодации. А программа «Плеоптика 3» превратит процесс лечения в интерактивную игру.

«Внедрение таких инновационных методик позволяет нам оказывать помощь на качественно новом уровне, обеспечивая высокую эффективность лечения без лишней лекарственной нагрузки на детский организм», — отметил главврач Дубненской больницы Игорь Давронов.