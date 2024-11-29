Новый «Урок цифры» в школах посвятят технологиям ИИ в сервисах такси

Новые «Уроки цифры» начнутся в школах Подмосковья со 2 декабря. Занятия посвятят технологиям и алгоритмам, которые обеспечивают работу современного такси.

Темой урока станет «Код города: технологии в движении», рассказали в Мингосуправлении Подмосковья. Участники узнают о том, как современное такси использует искусственный интеллект и машинное обучение. Кроме того, школьникам расскажут о том, как сервис строит маршрут и находит попутчиков.

«Учащиеся узнают, как сервис строит маршрут, зачем нужны совместные поездки и как находят попутчиков, а также о том, как ИИ используется разработчиками. Кроме того, участники смогут овладеть навыками цифровой безопасности и защиты от цифровых угроз на примере фишинга», — добавили в ведомстве.

Занятия будут состоять из видеолекции и интерактивных заданий.

Принять участие можно на сайте проекта до 22 декабря.