Новый «Урок цифры» о технологиях программирования пройдет в школах Подмосковья

Новый урок подготовила фирма «1С», рассказали в подмосковном Мингосуправления.

Урок будет состоять из интерактивных заданий, видеолекций и методических материалов. Занятие имеет три уровня сложности для разного возраста.

«Школьники попробуют себя в различных этапах составления программ: от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода. Также они познакомятся с современными технологиями программной разработки», — отметили в министерстве.

Новый «Урок цифры» будет доступен по ссылке с 10 марта по 6 апреля.