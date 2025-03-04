Новый «Урок цифры» о технологиях программирования пройдет в школах Подмосковья

Фото: Медиасток.рф

Новый «Урок цифры» пройдет в подмосковных школах 10 марта. Занятие посвятят технологиям современного программирования.

Новый урок подготовила фирма «1С», рассказали в подмосковном Мингосуправления.

Урок будет состоять из интерактивных заданий, видеолекций и методических материалов. Занятие имеет три уровня сложности для разного возраста.

«Школьники попробуют себя в различных этапах составления программ: от базовых алгоритмических структур до работы с массивами и оптимизации кода. Также они познакомятся с современными технологиями программной разработки», — отметили в министерстве.

Новый «Урок цифры» будет доступен по ссылке с 10 марта по 6 апреля.

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