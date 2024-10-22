Новый «Урок цифры» о мобильных приложениях начнется в Подмосковье 5 ноября

С 5 по 24 ноября 2024 года пройдет очередной этап всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», посвященный теме «Магазин приложений». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Школьники смогут узнать, как создается и развивается цифровой продукт, на примере российского магазина приложений RuStore. В ходе урока ребята попробуют себя в роли владельцев магазина приложений, решая задачи по управлению и продвижению цифровых сервисов, изучат основы разработки приложений и модерации контента, а также научатся анализировать отзывы пользователей.
Отмечается, что занятия рассчитаны на учеников 1-11-х классов с выбором уровня сложности по возрасту. Пройти урок можно как в школе с учителем, так и дома с родителями. Материалы и тренажеры доступны на официальном сайте проекта. Там также можно попробовать свои силы в реальных задачах разработчиков и дизайнеров. Присоединиться к проекту можно по ссылке.
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