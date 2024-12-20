Новый ультразвуковой аппарат установят в Лобненской больнице

Лобненская больница начала использовать новое оборудование для диагностики пациентов. Ультразвуковой аппарат установлен в приемном отделении и уже введен в эксплуатацию.
Это современное устройство поможет врачам быстрее ставить диагнозы и направлять пациентов на дальнейшее лечение. «УЗИ-диагностика на этапе приема позволяет оперативно выявлять острые хирургические патологии и при необходимости сразу отправлять пациента в операционную», — рассказал Дмитрий Смирнов, заведующий приемным отделением.
Ультразвуковое исследование считается безопасным, не имеет противопоказаний и подходит для диагностики широкого спектра заболеваний. Аппарат можно использовать в разных направлениях медицины: от гинекологии и терапии до хирургии. Новый подход обеспечит комфорт и высокую точность обследований для жителей городского округа Лобня.
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