Новый учитель начальных классов появился в школе № 3 в Волоколамске

Молодой педагог Полина Руденко пришла на работу в школу № 3 Волоколамска. Она будет преподавать ученикам младших классов иностранный язык.

Полина окончила Истринский профессиональный колледж с красным дипломом.

«Желание стать преподавателем у меня возникло во время учебы в школе. Этому способствовали два замечательных преподавателя — Любовь Панова и Наталья Аверьянова. Это два педагога с большой буквы, на которых действительно хочется равняться», — поделилась Полина Руденко.

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