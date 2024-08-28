Новый учитель начальных классов появился в школе № 3 в Волоколамске

Пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Преподаватель иностранного языка трудоустроилась в среднюю общеобразовательную школу № 3 в Волоколамске. Полина Руденко окончила колледж Истры.

Молодой педагог Полина Руденко пришла на работу в школу № 3 Волоколамска. Она будет преподавать ученикам младших классов иностранный язык.

Полина окончила Истринский профессиональный колледж с красным дипломом.

«Желание стать преподавателем у меня возникло во время учебы в школе. Этому способствовали два замечательных преподавателя — Любовь Панова и Наталья Аверьянова. Это два педагога с большой буквы, на которых действительно хочется равняться», — поделилась Полина Руденко.

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